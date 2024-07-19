شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ": لأول مرة نجد هذا التكامل مع الحكومة لتحقيق طموحات المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إنه لأول مرة يشهد مجلس النواب هذه المناقشة القوية التفصيلية التي جرت بين اللجنة البرلمانية والوزراء الجدد حول برنامج الحكومة، التي تمت على مدار أسبوع كامل، وجسدت التكامل الحقيقي بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن هذه الجلسات بلورت الدور الحقيقي للبرلمان الذى يقوم على رقابة الأداء الحكومي لتحقيق طموحات الشارع المصري.

وأكدت وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه الجلسات النقاشية منحت البرلمان أداء أكثر حيوية، وتبرهن على حرص المجموعة الوزراية على تنفيذ هذا البرنامج بكل محاوره، من أجل تحقيق التنمية المستدامة واستكمال رؤية الدولة، مطالبة بعقد اجتماع سنوي يجمع بين البرلمان والحكومة بكامل أعضائها لمتابعة ما وصلت إليه في تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في التحالف والتنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية من أجل مصلحة المواطن.

وعقدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.