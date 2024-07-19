شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات صحية واجتماعية واقتصادية.. جهود التحالف الوطنى فى دعم سيدات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على كافة المستويات، فقد أولى اهتمام كبير لدعم المرأة المصرية، واستجاب لكافة مطالبها، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة أن نساء مصر تحملن الكثير وهن عمود الأسرة المصرية.

وعزز التحالف الوطني، الخدمات المقدمة للمرأة المصرية، فقد نظم حملات للكشف المبكر عن سرطان الثدي وإجراء عدد من الجراحات كلها بالمجان، بالإضافة إلى ندوات نشر الوعي، وإطلاق حملة بعنوان «نسمعك ندعمك» وتمثل هدفها في تقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن لأزمات نفسية؛ في محاولة لتغيير ثقافة المجتمع نحو وصمة المشكلات النفسية، مع مراعاة كل وسائل الاحترام والتأمين، إلى جانب دعم التحالف لبروتوكول مشروع تغذية المرأة المعيلة لتوفير الغذاء الصحي المتوازن، وأيضًا إطلاق برامج توعوية من خلال عقد جلسات وندوات للمرأة المعيلة.

ودعم التحالف الوطني كافة الفئات داخل المجتمع، فقد منح اهتمام كبير للشباب والأطفال وكبار السن والمرأة وقدم مبادرات عديدة لدعم المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولم يدخر التحالف الوطني جهدًا في تحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، من خلال ضمان حماية مستدامة لحقوق الإنسان.