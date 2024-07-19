السرايا اللبنانية‎ ‎لمقاومة الاحتلال: ‏استهدفنا موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية

أعلنت غرفة عمليات "السرايا اللبنانية‎ ‎لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، أنه "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعا عن وطننا لبنان وشعبه، ‌‌‏استهدفت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة‏ ‌‏19-7-2024 موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة".‏

‏وأكدت السرايا، أنها "تعاهد شعبنا على مواصلة المقاومة حتى النصر ‏والتحرير".‏