أعلنت غرفة عمليات "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، أنه "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعا عن وطننا لبنان وشعبه، استهدفت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 19-7-2024 موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة".
وأكدت السرايا، أنها "تعاهد شعبنا على مواصلة المقاومة حتى النصر والتحرير".
كانت هذه تفاصيل خبر السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال: استهدفنا موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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