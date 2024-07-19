الجيش: توقيف 86 سوريًّا في منطقة العبدة كانوا يتحضّرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أنه، "بتاريخ 19 / 7 / 2024، وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العبدة 86 سوريًّا كانوا يتحضّرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية متوجّهين إلى إيطاليا، كما تمّ ضبط المركب".

وأكدت المديرية، أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".