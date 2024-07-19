أعلن المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية في تصريح له انه "طرأ خلل في أنظمة مايكروسوفت، مما أثر على العديد من أنظمة المعلومات حول العالم. نعمل على مواكبة تداعيات هذا الخلل على الأنظمة المحلية لضمان استمرار العمل بأقل تأثير ممكن، مع العلم أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عوارض محلية حتى الآن".

كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: نعمل على مواكبة تداعيات الخلل في مايكروسوفت ولم يتم الإبلاغ عن أي عوارض محلية حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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