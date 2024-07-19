هارون للنشرة: العطل التقني يؤثر على قدرة المستشفيات على التواصل مع المؤسسات الضامنة عبر الانترنت

أكد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، في حديث لـ"النشرة"، أن العطل التقني العالمي يؤثر على قدرة المستشفيات على التواصل مع المؤسسات الضامنة عبر الانترنت.

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