افاد مراسل النشرة في صيدا عن سقوط جريح فلسطيني باطلاق نار عند المدخل الشمالي لمخيم عين الحلوة وقد نقل الى المستشفى الحكومي للمعالجة دون ان تعرف التفاصيل بعد.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جريح فلسطيني باطلاق نار عند المدخل الشمالي لمخيم عين الحلوة ولم تعرف الاسباب بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.