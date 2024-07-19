مايكروسوفت: تحسن مستمر في خدماتنا مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، عن "تحسن مستمر في خدماتنا مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة".

وكانت قد أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تقنية.

وأوضحت الشركة "أننا نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل".

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مطار برلين، قوله: "هناك تأخير في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني".

من جانبها، كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، "أننا نواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات".

وقالت الداخلية الأسترالية: "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".

هذا، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".

في السياق، أكدت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني، "أننا على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم".