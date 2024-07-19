تراجع الأسهم الأوروبية في ظل خلل تقني بالبورصات وهبوط بأسهم مايكروسوفت وكراود سترايك

تراجعت الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات لخلل تقني.

هذا، وهبطت أسهم مايكروسوفت وCrowdstrike في التداولات الأوروبية.

ويؤثر خلل فني عالمي على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والشركات في العالم.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تقنية.

وأوضحت الشركة "أننا نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل".

في السياق، أكدت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني، "أننا على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم".