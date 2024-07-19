المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: المسيرة التي انفجرت في تل أبيب إيرانية الصنع ونعتقد أنه تم إطلاقها من اليمن

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "المسيرة التي انفجرت في تل أبيب إيرانية الصنع ونعتقد أنه تم إطلاقها من اليمن".
وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن "تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة (ما يسمى إسرائيليا تل أبيب)،وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع "منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا، وسنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".
وكشف سريع عن "امتلاك بنك للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وسنمضي بضرب الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية في غزة".
وأضاف :"مستمرون في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة المدافعين عن أمتنا العربية والإسلامية بكل شعوبها ودولها"، مؤكدا أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
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