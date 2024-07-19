اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية في باريس أكدت تأثر أنظمتها المعلوماتية بسبب الخلل الفني العالمي

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، أن عملياتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تأثرت نتيجة الخلل الفني العالمي وانقطاع الانترنت، وذلك قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق الدورة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان: "لجأنا لتفعيل خطط الطوارىء من أجل استمرار عملياتنا".

ولم تكشف اللجنة عن أي تفاصيل تتعلق بكفية تأثر عملياتها.

ويؤثر خلل فني عالمي على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والشركات في العالم.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "مايكروسوفت"، عن "تحسن مستمر في خدماتنا مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة".