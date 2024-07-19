أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، أن عملياتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تأثرت نتيجة الخلل الفني العالمي وانقطاع الانترنت، وذلك قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق الدورة.
وقالت اللجنة المنظمة في بيان: "لجأنا لتفعيل خطط الطوارىء من أجل استمرار عملياتنا".
ولم تكشف اللجنة عن أي تفاصيل تتعلق بكفية تأثر عملياتها.
ويؤثر خلل فني عالمي على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والشركات في العالم.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "مايكروسوفت"، عن "تحسن مستمر في خدماتنا مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية في باريس أكدت تأثر أنظمتها المعلوماتية بسبب الخلل الفني العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.