اعتقلت الشرطة البنغلادشية أحد كبار قادة حزب معارض في العاصمة دكا، على ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فاروق حسين وكالة فرانس برس عقب اضطرابات استمرت لأيام على مستوى البلاد وأوقعت قتلى.
وقال المتحدث إن روح الكبير رضوي من الحزب القومي البنغلادشي المعارض يواجه "مئات القضايا" من دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب توقيفه.
وأعلنت الشرطة البنغلادشية حظرا لمدة يوم على كل التجمعات في العاصمة دكا.
وفي وقت سابق من اليوم، أضرم متظاهرون النار في العديد من المباني الحكومية خلال اشتباكات أوقعت قتلى في مختلف أنحاء البلاد بين طلاب وشرطة مكافحة الشغب، حسبما ذكر بيان للشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بنغلادش حظرت التجمعات في العاصمة دكا واعتقلت أحد كبار قادة المعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.