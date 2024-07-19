شرطة بنغلادش حظرت التجمعات في العاصمة دكا واعتقلت أحد كبار قادة المعارضة

اعتقلت الشرطة البنغلادشية أحد كبار قادة حزب معارض في العاصمة دكا، على ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فاروق حسين وكالة فرانس برس عقب اضطرابات استمرت لأيام على مستوى البلاد وأوقعت قتلى.

وقال المتحدث إن روح الكبير رضوي من الحزب القومي البنغلادشي المعارض يواجه "مئات القضايا" من دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب توقيفه.

وأعلنت الشرطة البنغلادشية حظرا لمدة يوم على كل التجمعات في العاصمة دكا.

وفي وقت سابق من اليوم، أضرم متظاهرون النار في العديد من المباني الحكومية خلال اشتباكات أوقعت قتلى في مختلف أنحاء البلاد بين طلاب وشرطة مكافحة الشغب، حسبما ذكر بيان للشرطة.