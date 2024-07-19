جيش الاحتلال: خطأ بشري وراء عدم اعتراض طائرة درون استهدفت تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - أرجع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فشله في اعتراض طائرة بدون طيار "درون" استهدفت تل أبيب في عملية نوعية تبناها الحوثيون، إلى ما اسماه بـ"خطأ بشري".

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه "نظراً لعدم اتخاذ أي إجراء ضد الطائرة الدرون الهجومية بعيدة المدى التي استهدفت تل أبيب، لم يتم إطلاق صافرات الإنذار"

وقال مسئول عسكري إسرائيلي، لوكالة "رويترز"، إن الطائرة التي أصابت تل أبيب كانت "من نوع أكبر وأطول مدى ولا يزال التحقيق يجري بشأن مصدرها"

وكان بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، قد أفاد بمقتل رجل في الخمسينيات من عمره وإصابة 10 مصابين بجروح طفيفة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع إن سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية استهدفت تل أبيب، موضحا: "قصفنا تل أبيب بدرون جديدة من طراز يافا".

وأكد سريع امتلاك الجماعة بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة، وتابع: "سنمضي في ضربها ردا على مجازر العدو".

وتضامنا مع قطاع غزة" الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبرالماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار "درونز" سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الحالي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.