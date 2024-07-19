خلل تقني يضرب العالم .. أمريكا توجه الطائرات بالهبوط فورًا وبرلين توقف الحركة الجوية

الشارقة - اميمة ياسر - ضرب خلل تقني عالمي، انتظام الخدمات في العديد من المرافق الحيوية حول العالم، بما في ذلك المطارات والبنوك والمستشفيات ووسائل الإعلام.

وحسب "رويترز"، أثر "الانقطاع التقني" على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية والهولندية والألمانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وأعلن مطار برلين اليوم الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 0800 بتوقيت غرينتش.

وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على إكس أن العمل جار على حل المشكلة.

وقال ديفيد رودس الرئيس التنفيذي لشبكة سكاي نيوز على إكس "لم تتمكن سكاي نيوز من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليا أننا نعتذر عن الانقطاع".

وقالت 6 مصادر في قطاع النفط والغاز لرويترز إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت اليوم الجمعة.

هيئة الطيران الأمريكية الطائرات بالهبوط فورًا

وأعلنت إسبانيا تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، وأكدت وجود مشكلة تقنية في أنظمة الكمبيوتر في كل المطارات.

ونصحت هيئة الطيران الأمريكية الطائرات بالهبوط فورًا بسبب المشاكل التقنية في الاتصالات، وطلب من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.