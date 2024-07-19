شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الحركة الجوية في مطار برلين بسبب تعطل الخوادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقفت حاليًا حركة الطيران في مطار العاصمة الألمانية برلين. وقالت متحدثة باسم المطار صباح اليوم الجمعة: "بسبب عطل فني حدثت تأخيرات في عمليات إتمام إجراءات السفر. سيجرى تعليق عمليات الطيران حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي".

ولم تذكر المتحدثة أي تفاصيل عن خلفية العطل. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه حدث تعطل في الخادم والعديد من أنظمة الطوارئ. ولم يتم تأكيد صحة هذه البيانات حتى الآن.

ويُذكر أن شركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" تعرضت في وقت سابق اليوم لخلل تقني، أثر على الشركات على مستوى العالم.

