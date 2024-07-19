تعليق الحركة الجوية في مطار برلين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقفت حاليًا حركة الطيران في مطار العاصمة الألمانية برلين.

وقالت متحدثة باسم المطار صباح اليوم: “بسبب عطل فني حدثت تأخيرات في عمليات إتمام إجراءات السفر.

سيجرى تعليق عمليات الطيران حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي”. ولم تذكر المتحدثة أي تفاصيل عن خلفية العطل.

وذكرت وسائل إعلام محلي، أنه حدث تعطل في الخادم والعديد من أنظمة الطوارئ. ولم يتم تأكيد صحة هذه البيانات حتى الآن.

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