مطار هونغ كونغ يعلن أن عطل “مايكروسوفت” يؤثر على بعض شركات الطيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن مطار هونغ كونغ الجمعة أن عطلا معلوماتيا لدى شركة مايكروسوفت يؤثر على بعض شركات الطيران فيه، فيما تفيد شركات كثيرة أخرى عبر العالم بوجود مشاكل.

وجاء في بيان صادر عن السلطات الملاحية في مطار هونغ كونغ “يؤثر عطل مايكروسوفت الذي أدى إلى اضطرابات في خدمات شركات الطيران في العالم بأسره، على بعض الشركات في مطار هونغ كونغ الدولي” مضيفا أن حركة الطيران لم تتأثر بالعطل وفقا لـ “العربية”.

أبلغ مستخدمو خدمات شركة مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنوك وشركات طيران، عن انقطاعات واسعة النطاق يوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365.

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