افيخاي: اليمن أطلقت صاروخًا استهدف مبنى في تل أبيب ومقتل مواطن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن افيخاي ادرعي، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال ساعات الليلة الماضية اخترقت مسيرة تم إطلاقها حسب تقديراتنا من اليمن وأصابت مبنى في تل أبيب، وأسفر عن هذا الهجوم مقتل مواطن وإصابة ثمانية بجروح.

وقال افيخاي في بيان عبر حسابه على منصة أكس: حسب التحقيق الأولي والمؤشرات في الميدان يتضح أن المسيرة كانت من نوع صماد 3 التي حسب تقديراتنا انطلقت من اليمن حتى تل أبيب، وهي وسيلة قتالية إيرانية تم تحديثها لتوسيع مسافة التحليق.

وأضاف: إيران تدعم وتمول وتسبح وكلائها في المنطقة من غزة مرورًا في يهودا والسامرة وصولًا إلى لبنان واليمن.

ولفت: نواجه تهديد المسيرات منذ بداية الحرب على كل حدودنا. حتى اليوم أطلقت من اليمن عشرات المسيرات حيث تم اعتراض أو إسقاط معظمها عندما كانت في طريقها أو قبل خرقها المجال الجوي الإسرائيلي من قبل قوة مهمة أمريكية بقيادة القيادة المركزية الأمريكية أو من خلال أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

تزامنًا مع الحادث في تل أبيب قمنا بإسقاط مسيرة أخرى من جهة الشرق وخارج حدود الدولة.

افيخاي: احتمال القضاء على محمد الضيف

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، إن مؤشرات نجاح عملية القضاء على المدعو محمد الضيف، تزداد بعد قتل رافع سلامة في الغارة وهو كان يجلس وقت الهجوم إلى جانب الضيف.

وأضاف افيخاي عبر حسابه قبل قليل: حماس تخفي مصير الضيف لكننا سنكشف عنه.