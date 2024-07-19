شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مناخ جديد تشكل بتناغم عمل الحكومة مع البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، على ترحيبه بمنح البرلمان ثقته في الحكومة الجديدة بعد جلسات ومناقشات مطولة، موضحا أن منح البرلمان ثقته في الحكومة الجديدة أمر متوقع خاصة بعد مراجعة المجلس لبرنامج الحكومة الجديدة من خلال لجنة خاصة وهناك لغة جديدة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن هناك لغة جديدة ومناخ جديد تشكل من تناغم عمل الحكومة مع مجلس النواب، ومراقبة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب للحكومة وهى الروشتة الرئيس لتناغم الحكومة والمجلس التشريعي وهو ما يؤمن به رئيس الحكومة.

وجاء ذلك تعليقا على إعلان المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة توصية اللجنة بأغلبية أعضائها على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج عن الفترة (2024-2027) جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض المستشار أحمد سعد، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن الفترة (2024-).2027