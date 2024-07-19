شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الحكومة الجديدة تضع توصيات الحوار الوطنى على رأس أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

رحب النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بإعلان مجلس النواب الثقة في الحكومة الجديدة والذي يزرع فيها بشائر الخير، وذلك بعد دراسة ومناقشة برنامج الحكومة من قبل لجنة خاصة حضرها الوزراء والنواب تناولت كافة جوانب البرنامج الذي تضمن جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وراعى ضرورة التنسيق مع الحوار الوطني ووضع توصياته ومخرجاته على رأس أولوياته، وكذلك آليات تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع ليعود على مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الشعب المصري يعول الكثير من الآمال والطموحات على الحكومة الجديدة وبرنامجها في مواجهة التحديات السياسية والإقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل الأزمات الراهنة المحيطة من الخارج وتلقي بظلالها على الأمن القومي المصري، والأخرى في الداخل وتؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين .

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة بضرورة تلبية احتياجات المواطنين ودعم متطلبات الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وعلاج الأزمات الاقتصادية متمثلة في التضخم وارتفاع الأسعار ونقص النقد الأجنبي وتطوير التعليم والصحة ودعم قطاعات الإنتاج من صناعة وزراعة واستثمار، والعمل على ترشيد الطاقة ودعم السياحة والصحة والتعليم وكافة ما يخدم المواطن المصري ويدعم الاستقرار الوطني ويسهم في تقديم رؤى تنموية تحقق النهضة لمصر والجمهورية الجديدة.

وطالب عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بضرورة تعزيز برنامج الحكومة الجديدة بتعزيز التواصل بين كافة القوى ممثلة في الحكومة والقوى السياسية والمجتمع المدني والمواطن، للتعرف على مشكلات المواطنين عن قرب والعمل على حلها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على بناء الإنسان المصرى.