شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان النواب": مبادرة أحسن صاحب للتحالف الوطنى تحرك إيجابى لدمج ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التحالف الوطن للعمل الأهلي التنموي دشن العديد من المبادرات الهامة التي لم تقتصر فقط على الدعم الاقتصادى أو النقدي بل كان من أهداف تلك المبادرة هو تحسين البيئة النفسية لعدد من الفئات مثل المرأة أو ذوى الهمم، وتعد آخر مبادرة أطلقها التحالف كانت مبادرة "أحسن صاحب"، التي تهدف إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع، فقد تسهم أيضا في كسر الحواجز الاجتماعية وتقليل العزلة التي قد يشعر بها البعض.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن التحالف الوطني أطلق هذه المبادرة من أجل تمكين ذوي الهمم من المشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية، فضلا عن بناء شبكة من المتطوعين المدربين لتنفيذ أنشطة متنوعة لدعمهم، موضحا أن هذه الحملة تستهدف للوصول إلى 10 مليون مواطن في 24 محافظة، من أجل رفع الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لـ 10,000 متطوع من شباب صناع الحياة و بمشاركة 800 متطوع من متطوعي صناع الحياة مصر.