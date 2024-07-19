حزب الله: استهدفنا لأول مرة مستعمرة "نيفيه زيف" بصلية من صواريخ الكاتيوشا

اعلن الاعلام الحربي في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 19-07-2024 ولأول مرة مستعمرة "نيفيه زيف" بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

وفي بيان آخر، اعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:13‏‎ من‎ ‎ظهر يوم الجمعة 19-07-2024 مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق وحققوا إصابات مباشرة".