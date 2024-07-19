رعد: لن نتخلى عن خيارنا المقاوم وخلال أيام قليلة سينكشف المسار ويتقرر المناخ الذي سنمضي فيه

▪️رعد من كفرتبنيت : لن نتخلى عن خيارنا المقاوم ولن نضعف أمام جبروت الطغيان▪️

أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أنّ "الذين لا يفهمون فلسفة قتالنا هم لا يعرفون مصلحتهم وهم غارقون في لؤمهم وفي كراهيّتهم للإنسانية وليس فقط للحقيقة والعدالة ، هم ألِفوا أن يكونوا خَدَماً وحلفاء للمستكبرين وأدوات بين أيديهم".

ولفت رعد، خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة كفرتبنيت، الى أن "لا ضمير عندهم أن لا يُفكّر أحد من اللبنانيين باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فهذه المنطقة لا تستأهل -بالنسبة للبعض- بذل الدماء وتوتير الأوضاع وشنّ حرب ضدّ الصهاينة، فهم يراهنون على ما يسمونه عدالة أمريكا وفرنسا وأوروبا من أجل منحنا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، في الوقت الذي لا يزال العدوّ يُرواغ بالنسبة للنقطة الحدودية B1 في منطقة الناقورة".

ورأى أن "هؤلاء يستجدون النعمة بالمذلة ولا يعرِفون طريق الهناء والحرية والكرامة الإنسانية"، مضيفاً "نحن أتلفنا أعصاب العدوّ من موقع مساندتنا لأهل غزة ولمقاومتهم ، وأحبطنا مشروعه وأسقطنا أهدافه وصدّعنا بنيته الأمنية والعسكرية وزرعنا الخلافات في حكومته ومجتمعه وأدخلنا اليأس إلى قلوب المستوطنين الذين يحلمون بالعودة إلى مستوطناتهم وخصوصاً في الجليل الأعلى".

وتابع "لا زال رئيس حكومة العدوّ يُراهن على أن يأتي في الولايات المتحدة الأميركية رئيس يواصل دعمه من أجل أن يوفر له فرصة لتحقيق صورة نصر يخرج بها من هذه الحرب العدوانية التي شنّها".

وكشف أن "نحن أمام أيامٌ قليلة وينكشف المسار، لذلك دعونا نصبر بعض أيام وسنرى الأفق وكيف يتقرر المناخ الذي نمضي فيه، لن نتردد ولن نتخلى عن خيارنا المقاوم ولن نضعف أمام جبروت الطغيان والإحتلال وسيضطر العدوّ في نهاية المطاف إلى أن يقبل بالواقع الذي وصل إليه من خذلانٍ وفشلٍ ذريع".