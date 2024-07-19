التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان فلاديمير سافرونكوف، وتم خلال اللقاء البحث في الوضع في جنوب لبنان وفي غزة ومسار السلام المتوقف. وشدد الموفد الروسي خلال اللقاء على ضرورة قيام كل الاطراف بضبط النفس تمهيدا لاحياء عملية السلام . ولفت الى ان زيارته للبنان تندرج في اطار جولة له في المنطقة، مؤكدا على العلاقات الوطيدة بين لبنان وروسيا واهمية توطيدها وتطويرها في المجالات كافة.

كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث وزير الخارجية الروسي التقى ميقاتي: لضبط النفس تمهيدا لاحياء عملية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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