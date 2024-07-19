أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‌‏ يوم الجمعة 19-07-2024 انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‎عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الجمعة 19-07-2024 موقع المطلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".