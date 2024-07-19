بول كنعان من وادي قنوبين: قوى الشرّ لن تقوى على مساحة الحرية والتعددية

أشار "رئيس تجمّع موارنة من أجل لبنان" بول يوسف كنعان بعد مشاركته في القداس الذي أقيم في وادي قنوبين، الوادي المقدس، لمناسبة عيد القديسة مارينا، إن هذه الأرض المقدسة تثبّت مرة بعد مرة أن لبنان باق مهما اشتدت الصعوبات، وأن قوى الشرّ لن تقوى على هذا الوطن الذي شكّل مساحة حرية وتعددية وفعل صمود ومقاومة لكل احتلال أو اعتداء عليه.

ودعا كنعان جميع اللبنانيين لزيارة الوادي المقدس ليلمسوا بأنفسهم، أن آباءنا الذين عاشوا في هذه الأرض، وزرعوها وحموها وقاوموا واستشهدوا من أجلها، في ظل كل المصاعب، يؤكدون لنا نحن الأبناء والأحفاد من بعدهم أن لبنان باقٍ ولن يزول، وأن قوته من قوة الموارنة فيه، الذين يحملون حب لبنان أيقونة ينقلوها من جيل الى جيل، بالثقافة والايمان والنهضة الاقتصادية والتجاربة والتربوية، ليعيدوا بناء الكيان المتصدع مع شركائهم في الوطن، على أساس الحضور الفاعل والسيادة.