وكالة الأمن السيبراني الفرنسية: لا دليل على أن العطل التكنولوجي العالمي ناتج عن هجوم إلكتروني

ذكرت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية أن "لا دليل" على أن العطل التكنولوجي العالمي الذي طال شركات طيران ومصارف وبورصات ووسائل إعلام، ناجم عن "هجوم إلكتروني".

وأوضحت وكالة "أنسي" أن "الفرق مجندة بالكامل لتحديد المؤسسات المتأثرة في فرنسا ودعمها ولِتحديد مصدر هذا العطل".

ويؤثر خلل فني عالمي على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والشركات في العالم.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "مايكروسوفت"، عن "تحسن مستمر في خدماتنا مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة".

وكانت قد أشارتذ شركة "كراود سترايك للأمن السيبراني" إلى أنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم.