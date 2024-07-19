هيئة البث الإسرائيلية: قائد سلاح الجو الإسرائيلي يختصر زيارته لبريطانيا بعد الهجوم بالمسيرة على تل أبيب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "قائد سلاح الجو الإسرائيلي يختصر زيارته لبريطانيا بعد الهجوم بالمسيرة على تل أبيب".

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "المسيرة التي انفجرت في تل أبيب إيرانية الصنع ونعتقد أنه تم إطلاقها من اليمن".

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن "تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة (ما يسمى إسرائيليا تل أبيب)،وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع "منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا، وسنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".

وكشف سريع عن "امتلاك بنك للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وسنمضي بضرب الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية في غزة".