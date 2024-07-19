شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر شمالي تشيلي اليوم.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على بعد 43 كيلومترا جنوب شرق قرية سان بيدرو دي أتاكاما في منطقة أنتوفاجاستا وعلى عمق يقدر بـ 128 كيلومترا.

ولم ترد إلى الآن تقارير تفيد بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.