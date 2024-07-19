تعليق جميع خدمات القطارات في واشنطن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفاد مراسل قناة العربية بتعطل جميع خدمات القطارات في واشنطن، على إثر العطل الفني الذي أصاب أنظمة القطارات والطيران والبنوك في عدد من دول العالم.

وقد أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الجمعة، التوقف الأرضي لرحلات العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بسبب مشاكل في الاتصالات.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن رحلات شركة يونايتد إيرلاينز ورحلات شركة أليغيانت إيرلاينز تم إيقافها بصرف النظر عن وجهتها.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية أعلنت أن جميع رحلات شركتي دلتا وأمريكان إيرلاينز توقفت على الأرض، صباح الجمعة، بسبب مشاكل في الاتصال.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن التوقف الأرضي يؤثر على جميع رحلات دلتا وأمريكان إيرلاينز أيا كانت وجهتها.

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