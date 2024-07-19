الطيران المدني المصري: جميع المطارات تعمل بشكل طبيعي حتى الآن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا قالت فيه إنه نظرا لتعرض بعض المطارات العالمية لأعطال تقنية ، مما أثر على حركة الطيران في العديد من المطارات حول العالم، فقد تم تشكيل غرفة لمتابعه تطورات الموقف واثره على حركه الطيران لمتابعة الموقف أولا بأول.

وأكدت الوزارة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقا لجدول تشغيل الرحلات المقرره لها .

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