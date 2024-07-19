صور.. شاشات الموت الزرقاء تغزو العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في إطار الفوضى العالمية بعد العطل التقني الذي ضرب العالم، غزت الإنترنت فيديوهات نشرها مستخدمون من مكاتب وأجهزة كمبيوتر وحتى مطارات تعرض “شاشات الموت الزرقاء”.

وأظهرت الفيديوهات كيف لم يتمكن المتسوقون من الدفع في بعض محلات السوبر ماركت والمتاجر بسبب تعطل نظم الدفع.

أيضا لقطتت الفيديوهات مشاهد من مطارات عالمية تظهر الفوضى التي عمّت بها بسبب العطل التقني وفقا لـ “العربية”.

وتعني الشاشة الزرقاء كما تعرف، بأنها الشاشة التي تظهر عند حدوث خطئ تقني يتسبب به إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو إعادة تشغيله بشكل غير متوقعه أحيانا وأسباب أخرى.

إلا أنها تسمى بـ”شاشة الموت الزرقاء” (BSOD)، إذا لم يتمكن المستخدمون من حل العطل وبقي ظهورها منذرا باستمرار وجود المشكلة.

التحسن مستمر

يشار إلى أن شركة “مايكروسوفت” كانت أعلنت اليوم الجمعة، عن خلل فني ضرب النظام العالمي.

وبينما أعلنت الشركة أنها تقوم بإجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الخلل في نظامها، شلت الحركة بمطارات ومؤسسات عالمية.

وأكدت الشركة على موقع تقرير حالة برنامج Azure السحابي الخاص بها، أنه في حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي، تعطلت الخدمة لبعض العملاء في منطقة الولايات المتحدة الوسطى، بما في ذلك الفشل في عمليات إدارة الخدمة والاتصال أو توفر الخدمات.

وقالت إنها حددت السبب وتعمل على إصلاحه، مؤكدة أن تحسنا مستمرا في خدماتها مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة.

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