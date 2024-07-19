ابتسامة تفتح لك الأبواب وتحصل على قهوة مجانية (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - بابتسامة يحصل العميل على قهوة مجانية، فكرة لطيفة ابتكرها صاحب مقهى شهير في أحدى الدول الأوروبية، ليُجبر عُملائه على الابتسام.

وصمم صاحب المقهى الباب بطريقة ما بحيث لا يتم فتحه الا بعد ان يبتسم العميل .