شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة النواب": برنامج الحكومة يستحق الثقة لأنه وضع المواطن بالمقام الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حصول الحكومة على الثقة بالأغلبية البرلمانية، فى جلسة أمس، تؤكد قوة برنامج الحكومة الذى يرتكز على 4 محاور هامة تستهدف بناء الإنسان، وبناء اقتصاد تنافسي، بجانب حماية الأمن القومى، مؤكدة أن هذه المحاور تأخذ فى اعتبارها المواطن المصرى بالمقام الأول بجانب تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة عكفت على دراسة محاور البرنامج بدقة وبتفانى، فقد استغرقت هذه المهمة قرابة 11 جلسة بحضور 28 وزير، لافتة إلى أن برنامج الحكومة يواكب التحديات الراهنة ويسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطن، بجانب إنه تتطرق بدقة لكل ما يشغل الرأي العام المصري من خلال ضبط الأسواق ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، كما تضمن خطة طويلة الأجل تستهدف التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات والعمل على القضاء على البيروقراطية التي تعكر صفو مناخ الاستثمار في مصر، بجانب هيكلة الوزارات من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة.

وعقدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.