شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين مستوى معيشة الأكثر احتياجا.. "حياة كريمة" تواصل أنشطة "أنت الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرى بني سويف، وذلك لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا

شهدت المبادرة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها ضمن مبادرة "أنت الحياة"، في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

أصبحت فعالية "أنت الحياة" التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة خلال السنوات الأخيرة، عنصرا مهما جدًا من عناصر الدولة في التعامل مع الأزمات، خاصة أن المبادرة شهدت توفير فرص عمل ودورات تدريبية وغيرها.