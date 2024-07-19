أعلن وزير الخارجية ديفيد لاميب أن المملكة المتحدة سوف ترفع قرار التعليق المؤقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي هي الوكالة الأساسية المعنية بتقديم المساعدات في غزة. وشدد لامي على ان "الشعب الفلسطيني ظل لعقود من الزمن محروما من الدولة وهي حقهم غير القابل للتصرف"، معتبرا ان "الشعب الفلسطيني ظل لعقود من الزمن محروما من الدولة وهي حقهم غير القابل للتصرف".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: ملتزمون بالاعتراف بفلسطين عندما تكون الظروف مناسبة وسنستأنف تمويل الأونروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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