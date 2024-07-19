اوضحت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح لها انه "فقط للتوضيح ومنعا لأي التباس، إن ملف ما يعرف ب"اوبتيموم"، مفتوح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان منذ أكثر من سنة ونصف عندما نشر تقرير وحدة الاسواق المالية وهناك عدد من المدعين من بينهم محامون ونائب، ولا فائدة من الترويج لأي شيء اخر، لأن الدعوى العامة قد تحركت اصولا أمامنا بموجب ادعاءات شخصية من متضرّرين، مع العلم أن حاكم مصرف لبنان بالانابة ملزم اعطاء كل المعلومات امام المرجع الذي تحركت أمامه الدعوى اصولا سندا للمادة 7 من قانون رفع السرية المصرفية رقم 306/2022".

كانت هذه تفاصيل خبر القاضية عون: منعا لأي التباس ملف "اوبتيموم" مفتوح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان منذ أكثر من سنة ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.