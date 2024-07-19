بري عرض مع المبعوث الروسي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف والوفد المرافق حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة .

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