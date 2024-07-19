" يديعوت أحرونوت": نحو 70 صاروخا أطلقها "حزب الله" على إسرائيل منذ صباح اليوم

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "نحو 70 صاروخا أطلقها حزب الله على إسرائيل منذ صباح اليوم".

وكان قد اعلن الاعلام الحربي في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 19-07-2024 ولأول مرة مستعمرة "نيفيه زيف" بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

وفي بيان آخر، اعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:13‏‎ من‎ ‎ظهر يوم الجمعة 19-07-2024 مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق وحققوا إصابات مباشرة".