ترامب يتعهد باتخاذ إجراء ضد المركبات الكهربائية

ابوظبي - سيف اليزيد - استخدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خطاب ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية لانتقاد سياسات الرئيس جو بايدن بشأن المركبات الكهربائية، متعهداً باتخاذ إجراء ضدها، في أول يوم له في المنصب.

وقال ترامب في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي «سوف أنهي تفويض المركبات الكهربائية في اليوم الأول. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى إنقاذ صناعة السيارات الأميركية من زوالها بالكامل، وهو ما يحدث الآن، وتوفير آلاف وآلاف الدولارات للعملاء الأميركيين لكل سيارة»، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الجمعة.

وفي حين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ليس لديها تفويض حول المركبات الكهربائية، إلا أن منتقدي حدود تلوث الهواء الجديدة، الصادرة من قبل وكالة حماية البيئة في مارس الماضي، ذكروا أنهم سيجبرون شركات صناعة السيارات على بيع المركبات الكهربائية بشكل غير قانوني.

جاءت تصريحات ترامب بشأن المركبات الكهربائية، قبل لحظات فقط من انتقاده لما قال إنها تريليونات الدولارات من الإنفاق المسرف «الذي له علاقة بعملية الاحتيال الخضراء الجديدة».

وأضاف ترامب أنه سيوجه المال بدلا من ذلك لمشروعات، مثل الطرق والجسور والسدود، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور كيف سيفي بتعهده.

ولم يخف ترامب ازدرائه بالمركبات الكهربائية، زاعما أنها لا تعمل وستفيد الصين والمكسيك، بينما تضر بعمال السيارات الأميركيين. وفي المقابل، جعل بايدن التحول إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات، أحد أهم سياساته المناخية والصناعية وحدد هدفا أن يكون 50% من جميع مبيعات المركبات الجديدة كهربائية بحلول عام 2030.