مطارات ومنشآت روسيا لم تتأثر بأزمة الإنترنت

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مطارات العاصمة الروسية موسكو (شيريميتيفو ودوماديدوفو وفنوكوفو)، اليوم الجمعة، إن الخلل التقني الذي أصاب معظم مطارات العالم، لم يؤثر فى عمل المطارات المحلية الذي يستخدم نظام تسجيل روسي بالكامل، عارضة تزويد الشركاء بهذا النظام إن تأثروا بالخلل التقني العالمي.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم مطار "دوماديدوفو" الدولي: "لم يؤثر الخلل على مطار دوموديدوفو، وفي حال تأثيره على شركاء المطار، فإن مطار دوموديدوفو على استعداد لتقديم نظام تسجيل احتياطي "أسترا"، وهو نظام روسي بالكامل".

ومن جهته، أفاد المتحدث باسم مطار شيريميتيفو الدولي بأن المطار يعمل بشكل طبيعي وسط عطل في تكنولوجيا المعلومات في العالم، وأن رحلات الخطوط الجوية الروسية والأجنبية تعمل بشكل عادي، مضيفا بالقول إن أحد عوامل الاستقرار لتلافي تداعيات خلل مايكروسوفت كان تطوير حلول واستبدال الواردات وتم تسيير الرحلات من خلال نظام روسي مستقل.

شركات الطيران والمطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي

وفي السياق نفسه، أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس آفياتسيا" أن شركات الطيران والمطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي والرحلات الجوية تسيّر كما هو مجدول.

كما أصدرت وزارة التنمية الرقمية الروسية، اليوم الجمعة، بيانا جاء فيه أن خلل مايكروسوفت التقني يؤكد أهمية إحلال البرامج الأجنبية المستورة خاصة في مرافق البنية التحتية الحيوية للمعلومات، مضيفًا أن الوضع المتعلق بفشل مايكروسوفت يظهر مرة أخرى أهمية إحلال البرامج الأجنبية المستوردة، خاصة في مرافق البنية التحتية الحيوية للمعلومات"، لافتًا إلى أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن فشل الأنظمة في المطارات الروسية.

ومن جانبها، أعلنت شركة "روس إينيرغو آتوم"، اليوم الجمعة، أن خلل نظام مايكروسوفت العالمي لم يؤثر على تشغيل محطات الطاقة النووية الروسية إذ تعمل الشركة على برمجيات مستقلة، ولا توجد أي مشاكل تواجه محطات الطاقة في البلاد".

جميع أنظمة المصرف تعمل بشكل طبيعي

كما أصدر أكبر المصارف الروسية "سبيربنك" بيانا أكد فيه أن جميع أنظمة المصرف تعمل بشكل طبيعي على خلفية الخلل العالمي لشركة مايكروسوفت، ولم يتم ملاحظة أي أعطال.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، اليوم الجمعة، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة مطارات عدة في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وأثّر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأمريكية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.

وأعلن مطار برلين في ألمانيا أن "هناك تأخيرا في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني".

من جانبها، كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.

تصويت..هل المشكلة العالمية في الحواسيب مرتبطة بعمل مدبر أو استهداف "أنصار الله" لتل أبيب أم خلل؟

وقالت الداخلية الأسترالية: "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "عطل تقني عالمي يؤثر في أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".