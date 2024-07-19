حزب الله يقصف موقع المطلة وثكنة راميم بصاروخ بركان

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله موقع المطلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، وثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الجمعة 19-07-2024 موقع المطلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 19-07-2024 انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان.
موقع رويستات العلم ومستعمرة أبريم
استهدف صباح اليوم حزب الله، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل، مستعمرة أبيريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 19-7-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل وهو من صناعة مجاهدي المقاومة الإسلامية ما أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية وللمرة الأولى مستعمرة أبيريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا.