حزب الله يقصف موقع المطلة وثكنة راميم بصاروخ بركان

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله موقع المطلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، وثكنة ‏راميم بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‎عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الجمعة 19-07-2024 موقع المطلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‌‏ يوم الجمعة 19-07-2024 انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان.

‏موقع رويستات العلم ومستعمرة أبريم

استهدف صباح اليوم حزب الله، موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل، مستعمرة أبيريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 19-7-2024 موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل وهو من صناعة مجاهدي المقاومة الإسلامية ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه.‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏و‏ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية وللمرة الأولى مستعمرة أبيريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏