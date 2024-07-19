الكشف عن أسباب العطل العالمي في شبكات الإنترنت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس كراودسترايك للأمن السيبراني جورج كورتز، أن انقطاع الإنترنت ليس حادثا أمنيا أو هجوما سيبرانيا، مؤكدا أنه تم تحديد المشكلة وعزلها ونشر تصحيح.

وقال رئيس كراودسترايك للأمن السيبراني، إنه تم تحديد المشكلة، خلف العطل المعلوماتي العالمي وجاري حلها.

وأكد كورتز عبر حسابه على منصة أكس، أن "كراودسترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز.

وكان عدد من الدول أعلنت الجمعة أن العطل المعلوماتي الذي طال قطاعات عديدة عبر العالم ناجم عن خلل بسبب تحديث أجرته مجموعة كراودسترايك الأميركية للأمن السيبراني لأحد برامجها المعلوماتية.

انقطاع الإنترنت

في وقت سابق، تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، وتواجه عدة مطارات في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأمريكية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.

وأعلن مطار برلين في ألمانيا، أن: "هناك تأخيرا في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني".

من جانبها، كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.

وقالت الداخلية الأسترالية: "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "عطل تقني عالمي يؤثر فى أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".

في السياق، أكدت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني: "أننا على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم".