عودة مطار دبي للعمل بعد تأثره بالخلل التقني

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، إن الخلل التقني العالمي أثر على بعض أنظمتها الإلكترونية، ونصحت المستخدمين بتجنب أي معاملات حتى يتم حل المشكلة.

وفي نفس السياق، ذكر مطار دبي الدولي أن العمل عاد إلى طبيعته بعد خلل تقني عالمي أثر على خدمة التصديقات للمسافرين عبر بعض شركات الطيران.

من جانبه، أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أنه لا وجود لأي مؤشرات لاختراقات أو هجمات سيبرانية حاليا على إثر الخلل التقني العالمي في تحديث برمجيات CrowdStrike والذي أثر على الأنظمة الإلكترونية لعدد من القطاعات الاستراتيجية حول العالم.

مجلس الأمن السيبراني

وأوصى مجلس الأمن السيبراني، في بيان له، بأخذ الحيطة والحذر تفاديا للوقوع ضحية للمخترقين الذين قد يستغلون هذا الخلل التقني سيبرانيا، مؤكدا أنه جار التعامل مع الخلل التقني العالمي بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرسمية والعالمية.

وأهاب المجلس بجميع أفراد المجتمع استياق المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات.

الكشف عن أسباب العطل العالمي في شبكات الإنترنت

أعلن رئيس كراودسترايك للأمن السيبراني جورج كورتز، أن انقطاع الإنترنت ليس حادثا أمنيا أو هجوما سيبرانيا، مؤكدا أنه تم تحديد المشكلة وعزلها ونشر تصحيح.

وقال رئيس كراودسترايك للأمن السيبراني، إنه تم تحديد المشكلة، خلف العطل المعلوماتي العالمي وجاري حلها.

وأكد كورتز عبر حسابه على منصة أكس، أن "كراودسترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز.

وكان عدد من الدول أعلنت الجمعة أن العطل المعلوماتي الذي طال قطاعات عديدة عبر العالم ناجم عن خلل بسبب تحديث أجرته مجموعة كراودسترايك الأميركية للأمن السيبراني لأحد برامجها المعلوماتية.

انقطاع الإنترنت

في وقت سابق، تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، وتواجه عدة مطارات في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأمريكية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.

وأعلن مطار برلين في ألمانيا، أن "هناك تأخيرا في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني".

من جانبها، كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.

وقالت الداخلية الأسترالية: "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".

في السياق، أكدت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني: "أننا على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم".