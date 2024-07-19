أنصار الله اليمنية تتبنى عملية استهداف سفينة Lobivia في خليج عدن

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت حركة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" عملية عسكرية نوعية ومشتركة في خليج عدن، استهدفتْ سفينة (Lobivia ) بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة .

وقالت حركة أنصار الله في بيانها: نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية ومشتركة في خليج عدن، استهدفتْ سفينة (Lobivia ) بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله.

حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة

وأضاف البيان: وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، واستمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق إخواننا في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة المجاهدة إلا للمزيد من عمليات الإسناد دعما وانتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم.

تجدد القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب العربي الفلسطيني والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية والحتمية.

وأكدت أنصار الله، أن عمليات القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.