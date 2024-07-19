حزب الله يستهدف ثلاث مستعمرات إسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله ثلاث مستعمرات إسرائيلية جديدة ‏وهي: أبيريم، نيفيه زيف ومنوت ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا .

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، ‌‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 19-07-2024 ولأول مرة ثلاث مستعمرات جديدة ‏وهي: أبيريم، نيفيه زيف ومنوت ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

كما استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:13‌‌‏ من‎ ‎ظهر يوم الجمعة 19-07-2024 ‏مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا والفلق وحققوا إصابات مباشرة. ‏