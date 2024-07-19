حزب الله يستهدف ثلاث مستعمرات إسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله ثلاث مستعمرات إسرائيلية جديدة وهي: أبيريم، نيفيه زيف ومنوت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا .
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 19-07-2024 ولأول مرة ثلاث مستعمرات جديدة وهي: أبيريم، نيفيه زيف ومنوت بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:13 من ظهر يوم الجمعة 19-07-2024 مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق وحققوا إصابات مباشرة.