حلم الكنز المزعوم يدفن "عمر" داخل حفرة الموت في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

لقي شخص مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار، اليوم الجمعة، داخل منزل في منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر.

تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بورود بلاغاً لشرطة النجدة بمصرع "عمر.ا" عامل 40 عاما، مقيم بدائرة الزينية، بسبب انهيار حفرة عليه أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بناحية نجع الطويل بالكرنك، فيما تم ضبط 4 أشخاص آخرين.

جرى انتشال جثة العامل ونقلها إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابعة لدائرة الرعاية الصحية، وتبين من التحريات أن الأتربة انهالت على العامل فلقى مصرعه في الحال.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.