انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى المناطق النائية بمركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، من مسجد سيدي عبد الوهاب التابع لإدارة أوقاف مطوبس قبلي.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وتحت إشراف الشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، وبحضور الشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، والشيخ سعد مصطفى شعبان.

وتضم القافلة 10 علماء منهم خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، وقد تحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع : " جبر الخواطر وأثره في الدنيا والآخرة".

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن جميع المساجد بكفرالشيخ التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يجرى رصد أى مخالفات.