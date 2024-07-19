اللعبة الأخيرة.. بحر يوسف ابتلع "راوية" في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الجمعة، في مياه بحر يوسف في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث غرق لطفلة تدعى "راوية.أ.ف"، 7 أعوام، مقيمة عزبة خليل التابعة لدائرة مركز سمسطا، أثناء لهوها بالقرب في مياه بحر يوسف، فجرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جرى انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقله إلى مستشفى سمسطا المركزي، وإيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.