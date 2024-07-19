وزير التعليم ومحافظ الغربية يتفقدان مدرستي "بدر السنيطى الثانوية ومحمد الخولي الابتدائية" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية لمباني مدرستى بدر السنيطى الثانوية المشتركة، ومحمد الخولى الابتدائية التابعتين لإدارة شرق طنطا التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وقيادات الوزارة، والأستاذ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية.

واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة بدر السنيطى الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية والتى تضم إجمالى عدد 24 فصلًا، بإجمالى عدد 1041 طالبا وطالبة.

وقد تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول والمعامل وحجرة المعلمين وحجرة الزراعة والاقتصاد المنزلي والتربية الفنية ومعمل الحاسب الآلي ومعمل الأوساط المتعددة، وحجرة الأخصائي النفسى والاجتماعى والمكتبة.

وخلال الجولة، عقد الوزير والمحافظ حوارًا مع المعلمين بالمدرسة للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول سبل تطوير أدائهم بالمدرسة والارتقاء بالعملية التعليمية وتفعيل دور المعلم في الفصل، كما تناول النقاش أبرز التحديات التي تواجههم خلال العام الدراسي، فضلا عن طرح مقترحاتهم حول لائحة الانضباط المدرسي.

وعقب ذلك، قام الوزير والمحافظ بتفقد مدرسة محمد الخولى الابتدائية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث يبلغ إجمالى عدد الطلاب بها 1500طالب، وتتضمن 29 فصلًا، حيث تفقدا قاعات رياض الأطفال، وفصول المدرسة، وحجرة المكتبة، ومعمل العلوم، وحجرة الكمبيوتر.

وحرص الوزير خلال الجولة بالمدرسة على لقاء عدد من المعلمين للاستماع إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجهم، وكيفية تفعيل الأنشطة التربوية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أكد الوزير حرصه على تلقى كافة المقترحات ودراستها لتطبيق الآليات المناسبة لطبيعة كل إدارة تعليمية.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية لوزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية للمركز الثقافى بطنطا، وذلك بهدف تفعيل آليات التعاون مع وزارة الثقافة لممارسة الطلاب الأنشطة الثقافية المختلفة خلال إجازة الصيف، حيث يعد المركز الثقافى بطنطا من أكبر المنشآت الثقافية التى تتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الغربية ويقدم الفنون المختلفة للمبدعين ورعاية الموهوبين.